Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo nest pas étranger aux modèles de sortie légèrement non conventionnels dans ses franchises de jeux, et une nouvelle rumeur circule qui suggère que cest à nouveau.

Selon le leaker et journaliste chevronné Jeff Grubb, Nintendo a terminé le développement dun remaster complet de la trilogie Metroid Prime pour Switch, et le garde au four pour une date de sortie idéale.

Sexprimant sur son podcast Giant Bomb , Grubb a précisé que ce nétait ni nouveau ni inquiétant - Nintendo a déjà eu loccasion de retenir des jeux complets pour sassurer quils ont le meilleur impact possible.

Après tout, avec Metroid Dread arrivant sur Switch plus tard cette année, il est logique que Nintendo veuille espacer les entrées dans la franchise pour éviter que les deux versions ne se cannibalisent mutuellement leurs ventes.

Meilleurs jeux PS4 2021: meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 17 Avril 2021 Nous avons dressé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

À plus long terme, nous attendons également toujours des informations sur Metroid Prime 4, dont Nintendo a confirmé quil était en cours de développement. Grubb a déclaré que la réédition de la trilogie serait probablement programmée pour faire connaître la série Prime avant que Metroid Prime 4 ne soit plus proche dune date de sortie, ce qui pourrait également être pris en compte dans son calendrier.

Quoi quil en soit, Nintendo gardant officiellement le silence, nous devrons attendre et voir si les sources de Grubb sont aussi précises quelles le paraissent.