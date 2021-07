Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch (modèle OLED) sera disponible à partir du 8 octobre 2021 mais vous pouvez précommander la vôtre dès maintenant.

Disponible dans les coloris blanc et rouge néon/bleu néon, le nouveau Switch est au prix de 309 £, 349 $ et 364 €. Il est livré avec un écran OLED de 7 pouces de grande taille, tout en conservant la même taille et la même forme que le commutateur dorigine.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un port Internet filaire sur la station daccueil TV redessinée et davantage de stockage interne pour vos jeux.

Nintendo Switch (modèle OLED) La nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED) avec un écran OLED amélioré et plus grand de 7 pouces est disponible en précommande dès maintenant. Voir l'offre

Le Switch OLED est compatible avec tous les jeux Nintendo Switch existants et futurs - et avec des milliers de choix, vous aurez toujours quelque chose à jouer.

Comme avec le commutateur standard, il est livré avec des Joy-Cons détachables qui peuvent être utilisés comme contrôleurs de mouvement ou, avec la nouvelle béquille de table plus stable de lécran, comme commandes individuelles pour les jeux à deux joueurs lors de vos déplacements.

Les précommandes de la nouvelle Nintendo Switch sont disponibles dans le monde entier, mais compte tenu de la rapidité avec laquelle les consoles évoluent ces jours-ci, vous voudrez peut-être accrocher la vôtre avant quelle ne soit à nouveau en rupture de stock.

Nous mettrons également à jour sil existe des options dachat futures pour la nouvelle machine chic.