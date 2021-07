Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a annoncé son nouveau modèle Switch dune manière très similaire à celle de Nintendo, abandonnant simplement lannonce sans préambule ni avertissement - au moins nous savons quil arrive, maintenant ! Le Switch (modèle OLED), ou Switch OLED comme on lappelle déjà, a lair fantastique.

Ce nest pas la mise à niveau majeure que certaines personnes espéraient, les performances restant comparables à celles des anciennes consoles Switch. Cependant, cela apporte un écran plus grand et plus sophistiqué à la table. Découvrez tout ce que vous devez savoir, y compris comment lacheter, ici.

Le nouveau membre de la famille Switch sera disponible dans le monde entier le 8 octobre 2021 , bien que des précommandes soient déjà disponibles dans quelques endroits.

En raison des mises à niveau de son écran, la console est légèrement plus chère que la Switch standard, à 349 $ ou 310 £. Ce nest pas la plus grosse augmentation des prix, donc nous dirions que si vous navez pas encore de Switch, cela vaudrait certainement la peine de prendre la nouvelle version.

Voici la clé - comment pouvez-vous acheter la console ?

Eh bien, au moment de la rédaction de cet article, les précommandes étaient ouvertes chez quelques détaillants, dont Game au Royaume-Uni , où vous pouvez réellement passer votre commande.

Aux États-Unis, les choses sont un peu moins développées - chez Best Buy et GameStop, vous pouvez consulter la console sur leurs sites, mais les précommandes ne sont pas encore ouvertes.

En Australie, enfin, le modèle est en direct chez EB Games pour un prix de précommande de 539 $.

Écran OLED de 7 pouces avec des bordures plus petites

Port LAN dans la station daccueil

Stockage interne doublé à 64 Go

Bien sûr, vous aurez peut-être besoin dun rappel sur les nouveautés du Switch (modèle OLED) - bien que lindice soit légèrement dans le nom. Nintendo a une comparaison utile entre le Switch, le Switch Lite et le Switch OLED que vous pouvez vérifier, mais voici les points clés.

Premièrement, lécran a la plus grande mise à niveau, passant dun écran LCD de 6,2 pouces à un panneau OLED de 7 pouces. Cela donnera des couleurs beaucoup plus vives et des noirs plus profonds, et évidemment un peu plus despace pour profiter des visuels de votre jeu.

Un autre changement intervient sur le dock, où un nouveau port LAN vous ouvrira des connexions Internet plus stables si vous le souhaitez. Le système audio embarqué du modèle OLED a également apparemment reçu une petite mise à niveau pour une qualité sonore plus claire.

Enfin, la quantité de stockage a doublé, passant de 32 Go à 64 Go pour faciliter laccès à certains jeux sur votre Switch sans avoir immédiatement besoin de commander une carte microSD pour obtenir plus despace.

Tout cela vient avec le plus petit changement de la taille globale de la console, qui a augmenté de 0,1 pouce, tout en conservant la même hauteur et la même épaisseur que le commutateur normal, ce qui devrait signifier que la plupart des accessoires et des étuis sy adapteront à moins quils ne létaient. vraiment serré sur le modèle dorigine. Il pèse également environ 20 g de plus.

La version OLED a cependant un autre changement, sous la forme dun support rabattable plus large et plus robuste pour faciliter le jeu du Switch sur une table.

Sorties de résolution identiques

Mêmes capacités graphiques

Autonomie de la batterie inchangée

Si cela ne ressemble pas à la plus grande liste de changements, vous ne devenez pas fou - beaucoup de choses sont également restées les mêmes sur le Switch OLED.

Lautonomie de la batterie est identique entre quatre heures et demie et neuf heures selon le jeu auquel vous jouez.

Plus important encore, les capacités graphiques du système nont pas du tout changé, et cela est également vrai pour ses résolutions de sortie. Vous obtiendrez toujours 720p en mode portable et 1080p en mode ancré sur un téléviseur. Il y avait une hypothèse de longue date selon laquelle tout nouveau modèle Switch aurait des options 4K, mais nous savons que ce nest pas vrai, maintenant.

Cela signifie que tous les mêmes jeux fonctionneront à la fois sur lancien Switch et sur le modèle OLED avec les mêmes performances - vous pourrez simplement le voir un peu mieux en mode portable sur le nouveau modèle, en effet.

