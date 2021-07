Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a enfin mis fin à toutes les rumeurs et a annoncé une nouvelle Nintendo Switch .

La Nintendo Switch (modèle OLED), comme on lappelle, est de taille similaire à lancienne version, mais est livrée avec un écran plus grand de 7 pouces qui adopte également OLED, une nouvelle station daccueil et un support de table amélioré et réglable.

Il y a aussi 64 Go de stockage embarqué et un port LAN filaire sur la station daccueil.

Cependant, contrairement aux rumeurs de lannée dernière, il ny a pas de sortie 4K - cest 1080p 60fps maximum lorsquil est ancré, 720p 60fps en mode portable.

Lécran sera cependant lélément gagnant, avec un angle de vision plus large et un bien meilleur contraste grâce à la technologie daffichage OLED. La saturation des couleurs devrait également apparaître.

La Nintendo Switch (modèle OLED) sera compatible avec tous les jeux Switch existants et futurs - elle fonctionnera également avec les accessoires Switch existants.

Il y aura deux versions disponibles - une en blanc, avec des Joy-Cons et un dock blancs, lautre avec des Joy-Cons rouges et bleu néon plus traditionnels et un dock noir.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 6 Juillet 2021

La nouvelle version de la console sera disponible à partir du 8 octobre 2021, aux côtés de Metroid Dread , qui sort le même jour. Les détails de la précommande suivront.