Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Non seulement Nintendo en a-t-il révélé plus sur Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 lors de sa conférence E3 Direct 2021, mais il a également dévoilé un système portable Game & Watch pour célébrer le 35e anniversaire de Link.

Le 12 novembre de cette année, le système Game & Watch : The Legend of Zelda contiendra trois titres classiques de Zelda, plus un quatrième jeu, Vermin, avec également Link.

La mini console contient loriginal The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et la version Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening.

Pourquoi ce nest pas la version Gameboy Color de ce titre final, nous ne le savons pas vraiment, car lécran couleur du Game & Watch pourrait clairement le gérer. Je suppose que tout tourne autour des classiques de la vieille école plutôt que des versions plus récentes.

Cela ressemble à une façon amusante de revenir sur certaines des aventures classiques de Link. Il est assez difficile de croire que le titre original de The Legend of Zelda est sorti sur la NES en 1986, dautant plus que le titre de haut en bas est toujours un classique de la conception de jeux, même aujourdhui.

Zelda II: The Adventure of Link emmène les choses dans un territoire à défilement horizontal, tandis que The Legend of Zelda: Links Awakening est notre préféré des trois - peut-être lun des meilleurs jeux Zelda de sa longue histoire ( et une excellente version Nintendo Switch totalement remasterisée à partir de 2019 ).

Écrit par Mike Lowe.