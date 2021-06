Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo aurait annoncé sa mise à jour de la Switch la semaine prochaine - avant lE3 2021. Nous pourrions même savoir combien coûtera la Nintendo Switch Pro.

La console dont on a beaucoup parlé a été repérée dans la base de données des stocks dun détaillant français, au prix de 399 € (environ 343 £).

NintedAlerts sur Twitter (via VGC ) a publié deux captures décran, lune du SKU (unité de gestion des stocks) et lautre de la liste des produits sur la page Web qui nest pas encore disponible au public.

Infos NintendAlerts ! La console #NintendoSwitchPro listée dans la base de données Boulanger au prix de 399€ ! Pas encore visible sur le site ! pic.twitter.com/2ll7tyumrg – NintendAlerts (@nintendalerts) 2 juin 2021

Non seulement le prix est intéressant, mais leur existence ajoute encore plus de poids aux spéculations que Nintendo annoncera sa machine améliorée avant lE3 à partir de la mi-juin. Cela signifie que nous pourrions entendre quelque chose dofficiel la semaine prochaine.

Cela sajoute à une liste dactions similaire sur la version mexicaine dAmazon, qui a été découverte fin mai.

Si cela est vrai, le prix de 399 € le met environ 100 € plus cher que le Switch existant. Cela a vraiment du sens, étant donné que le Pro est censé être capable de 4K, prendre en charge la technologie DLSS de Nvidia et avoir un processeur beaucoup plus puissant.

Nous vous ferons savoir si et quand nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.