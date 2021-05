Nintendo Switch Pro dévoilé par la société daffichage OLED

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch Pro a peut-être été confirmée par une société de panneaux OLED.

Universal Display Corp a fait référence au Switch Pro haut de gamme très répandu lors de son récent appel aux investisseurs au premier trimestre. Le PDG de la société, Steven V. Abrahamson, a déclaré que Nintendo avait choisi un écran OLED pour la console en raison du "contraste plus élevé" et des "temps de réponse plus rapides".

Nous ne savons pas doù il tire ses informations, donc ce nest encore quune rumeur pour le moment. Mais cest lun des premiers exemples de la chaîne dapprovisionnement mentionnant activement la nouvelle machine et son matériel.

La transcription de lappel a été publiée par Spawn Wave sur Twitter (via NintendoLife ), avec la section correspondante mise en évidence.

Il est intéressant de voir quUniversal Display Corp mentionne les rapports selon lesquels Nintendo a choisi OLED pour son Switch Pro lors de son premier trimestre.Les investisseurs appellent pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA - Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 10 mai 2021

Il se lit comme suit: "Et sur le marché du jeu, nos rapports sont, pour la première fois, Nintendo a sélectionné un écran OLED pour le nouveau Switch Pro en raison des avantages OLED dun contraste plus élevé [et] des temps de réponse plus rapides.

"Ladoption de lOLED continue de se développer et alimente le cycle de croissance pluriannuel des investissements de lANCIENNE dans lequel nous nous trouvons."

Nintendo continue dêtre discret sur lexistence dun Switch Pro, mais la richesse des preuves venant dailleurs continue de saccumuler. Nous le verrons sûrement annoncé bientôt et, espérons-le, pour une sortie de la saison des vacances 2021.

Écrit par Rik Henderson.