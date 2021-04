La station daccueil Nintendo Switch Pro pourrait contenir une puce 4K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On a beaucoup parlé dune Nintendo Switch Pro (ou Switch 2, comme on lappelle autrement) au cours de la dernière année. Et on a beaucoup dit quil sagissait dun système de jeux 4K cette fois-ci.

Cependant, ce nest peut-être pas le Switch Pro lui-même qui reçoit le boost 4K ... cela pourrait être le dock à la place.

Les dataminers fouillant dans le dernier firmware Switch - 12.0 (publié le 5 avril) - ont trouvé quelques lignes de code intéressantes qui pourraient être spécifiques à un nouveau modèle.

Ils ont trouvé une référence à quelque chose du nom de code "Cradle Aula", que lon pense être un nouveau quai.

En outre, ils ont supposé que lentrée de code "is_crda_fw_update_supported" se réfère au firmware du nouveau dock, et à une puce dédiée à lintérieur qui pourrait être utilisée pour mettre à léchelle les jeux en 4K.

À lheure actuelle, on ne sait pas si cela pourrait être pour le Switch existant ou un Switch Pro - mais étant donné que seul le Pro a été supposé prendre en charge 4K jusquà présent, il serait logique que ce soit ce dernier.

On retrouve également dans le code la ligne "4kdp_preferred_over_usb30". Cela suggère en outre une sortie 4K, éventuellement via une connexion DisplayPort et traitée via USB-C.

Le fait que Nintendo ait publié un firmware avec des lignes de code pour une utilisation future suggère que nous nous rapprochons dun type de nouvel appareil - quil sagisse dun Switch Pro, dun nouveau dock ou des deux.

Nintendo a confirmé sa participation à l E3 2021 entièrement numérique en juin. Nous en saurons peut-être plus alors.

Écrit par Rik Henderson.