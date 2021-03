Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le développeur de Pokemon Go , Niantic, sest associé à Nintendo sur un jeu AR mobile basé sur la populaire franchise Pikmin, qui consiste à explorer une planète semblable à la Terre remplie de créatures mignonnes.

Le jeu AR mobile sera lancé en 2021 et comprendra des activités de jeu conçues pour encourager plus de marche. Gardez à lesprit que le dernier jeu de la série Pikmin est le Pikmin 3 Deluxe de Nintendo Switch, une version retravaillée du jeu de 2013 sorti pour la première fois sur la Wii U. Dans notre revue , nous avons dit que cela prenait tout le charme et la gentillesse des deux premiers Pikmin. jeux et ajoute un cadre structuré à ces attributs irrésistibles.

On sait peu de choses sur le jeu AR mobile Pikmin, mais Nintendo a déclaré dans un communiqué que la technologie de réalité augmentée de Niantic permet aux joueurs mobiles de «découvrir le monde comme si Pikmin vivait secrètement tout autour de nous». Sur la base du thème de rendre la marche amusante, Nintendo a déclaré que sa mission était de fournir une "nouvelle expérience" et espère que "le Pikmin et cette application deviendront un partenaire dans votre vie".

Niantic, qui est surtout connu pour Pokemon Go à succès en 2016, na pas précisé quels autres jeux il créerait avec Nintendo, mais il a mentionné dans un article de blog publié le 25 mars 2021 que des détails sur dautres applications à venir seront révélés. Dans les mois à venir".

Meilleurs jeux PS4 2021: les meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 15 Février 2021 Nous avons rassemblé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

Écrit par Maggie Tillman.