Nintendo Switch Pro pourrait intégrer la technologie DLSS de Nvidia

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch Pro est fortement conseillée pour être alimentée par une nouvelle génération de traitement mobile de Nvidia.

Un nouveau rapport affirme quil comportera DLSS (Deep Learning Super Sampling), lune des deux technologies majeures incluses dans les dernières cartes graphiques PC - lautre étant le lancer de rayons , ce qui est moins probable.

DLSS est utilisé par de nombreux jeux PC, Xbox Series X / S et PS5 et utilise lintelligence artificielle pour rendre les graphiques. Cela peut entraîner une augmentation massive des fréquences dimages et des images plus nettes, grâce à la mise à léchelle des images à une résolution plus élevée, mais en utilisant moins de puissance de traitement.

Les avantages à utiliser sur une nouvelle Nintendo Switch sont évidents.

"Des gens familiers avec le sujet" ont dit à Bloomberg que DLSS sera principalement utilisé sur les nouveaux titres, et non pour améliorer la fidélité sur les versions plus anciennes, car les développeurs doivent implémenter lutilisation de la technologie dans leur code.

Ils suggèrent également que la nouvelle console sortira à temps pour la «saison des achats de fin dannée» afin de dominer potentiellement le marché de Noël.

Les rumeurs précédentes sur le modèle Nintendo Switch Pro incluent la possibilité quil ait un écran OLED de 7 pouces cette fois, une résolution 4K lorsquil est connecté à un téléviseur, et quil viendra avec plusieurs titres exclusifs qui ne fonctionneront pas sur le Switch existant ou Switch Lite .

Écrit par Rik Henderson.