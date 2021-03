Édition Fortnite Nintendo Switch Joy-Cons disponible le 4 juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a annoncé une édition spéciale de Fortnite Joy-Cons dans le cadre dun pack Fortnite Fleet Force.

Disponible en bleu et jaune - ce dernier présentant les yeux et la bouche de Peely dans le cadre du design - le pack Nintendo Switch Joy-Cons comprend également 500 V-Bucks et un code de téléchargement pour les produits cosmétiques du jeu.

Le bundle sera disponible à partir du 4 juin, bien que nous nayons pas encore de prix.

Il fait suite à une version spéciale de la Nintendo Switch qui a été lancée lannée dernière et qui est maintenant plutôt rare (nous lavons vu en ligne , mais uniquement à des prix exorbitants).

Il comportait également des Joy-Cons bleus et jaunes, bien que linverse (bleu sur la manette de droite plutôt que sur la gauche). Il avait également une décalcomanie différente.

Fortnite est également traité par la nouvelle que la mise à jour Chapitre 2 - Saison 6 arrive aujourdhui . Il ajoute la fabrication darmes, avec des invités spéciaux, notamment le footballeur brésilien Neymar et le Tomb Raider préféré de tout le monde, Lara Croft.

Écrit par Rik Henderson.