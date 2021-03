Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo devrait lancer sa version améliorée de la console Switch pour laider à atteindre des ventes record cette année.

Selon les rumeurs, la Nintendo Switch Pro serait annoncée plus tard en 2021. Désormais, des «alliés» chez les fournisseurs, les éditeurs de jeux et les détaillants lauraient confirmé, affirmant que son lancement aidera Nintendo à maintenir et même à dépasser les performances de vente des 12 derniers mois.

Selon Bloomberg , les analystes ont déjà brossé un tableau sombre pour la Nintendo Switch cette année, en comparaison avec les 12 derniers mois de toute façon. Ils ont prédit que les ventes de consoles et de jeux subiraient une baisse - dautant plus quil ny a pas dAnimal Crossing pour le faire grimper massivement cette fois-ci.

Cependant, le site dinformation écrit quune Nintendo Switch Pro 4K pourrait changer tout cela. Cela pourrait aider à faire grimper les ventes de jeux jusquà 250 millions par an, espère-t-on.

Les prévisions sont basées sur des briefings rapportés avec les fournisseurs, mais Nintendo na pas encore officiellement commenté.

La semaine dernière, la rumeur disait que le nouveau Switch Pro pourrait obtenir des jeux originaux et exclusifs et être rétrocompatible avec les milliers de titres Nintendo Switch standard existants et futurs.

Cependant, nous espérons que cela ressemblera davantage à la Xbox Series X / S, où les jeux ont ajouté une résolution ou des fonctionnalités pour Switch Pro mais sont toujours jouables sur Switch et Switch Lite. Nous verrons dans le temps.

Écrit par Rik Henderson.