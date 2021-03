Nintendo Switch Pro pourrait avoir des jeux exclusifs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs sur la Nintendo Switch Pro compatible 4K se sont multipliées ces derniers temps, avec des attentes selon lesquelles il sera annoncé et disponible plus tard cette année. Cependant, tout le monde ne sera pas forcément satisfait de cela.

En effet, bien quil soit censé être rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch existants - qui fonctionnent sur les deux modèles de Switch principal et deSwitch Lite - il pourrait également se retrouver avec plusieurs exclusivités auxquelles les propriétaires actuels ne pourront pas jouer.

Selon un "initié de lindustrie" - NateDrake qui a posté sur ResetEra - des tiers travaillent sur des titres exclusifs pour la nouvelle version de la console: "Il y aura des exclusivités sélectionnées, en particulier de partenaires tiers", a-t-il écrit (comme rapporté par International Business Times ). Cependant, au moins au début, il "ny en a peut-être pas un grand nombre".

Il prétend «en connaître au moins un».

Cela va de soi. Si la Nintendo Switch Pro savère capable de 4K (lorsquelle est ancrée) et dispose dun processeur beaucoup plus costaud, les développeurs voudront profiter autant que possible de la nouvelle plate-forme. Cela pourrait laisser quelque peu la technologie Switch existante derrière (il suffit de regarder Cyberpunk 2077 pour un exemple de jeu fonctionnant sur deux générations de consoles).

Et ce nest pas comme si Nintendo navait pas dhistoire de cela ... la famille DS était réputée pour ses sauts de génération, chacun ayant à la fois une compatibilité descendante mais aussi ses propres exclusivités dédiées.

Une chose dont nous sommes à peu près sûrs cependant: les propres titres propriétaires de Nintendo seront inter-générations pendant un certain temps encore, tandis que les éditeurs tiers seront téméraires de tourner le dos à une console qui est déjà entre plus de 80 millions de mains. autour du monde.

Écrit par Rik Henderson.