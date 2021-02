Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest une grande année pour pas mal de franchises de jeux au pays de Nintendo, avec Mario et The Legend of Zelda célébrant de grands jalons, mais cest Pokémon qui est sur le point de prendre le devant de la scène.

Cette année est le 25e anniversaire de la franchise, et les fans sont devenus fous en essayant de deviner si The Pokémon Company et Nintendo ont un nouveau jeu aligné pour le célébrer.

Il semble que nous le saurons très bientôt - un livestream spécial Pokémon Presents vient dêtre programmé sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.





Préparez-vous, formateurs.



Une présentation vidéo Pokémon Presents aura lieu demain sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, vendredi 26 février, à 7 h 00 PDT.



Noubliez pas de vous abonner - appuyez sur cette cloche pour être le premier dans la boucle! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e - Pokémon (@Pokemon) 25 février 2021

Le livestream est prévu pour le 26 février à 15h00 GMT, mais voici quelques heures plus globales pour plus de clarté:

États-Unis: 07h00 PDT

États-Unis: 10h00 HNE

Europe: 16h00 CET

Le flux sera hébergé sur la chaîne YouTube Pokémon .

Pour linstant, le lien de diffusion en direct nest pas prêt, mais dès quil le sera, nous lintégrerons en haut de cette histoire, donc si vous ajoutez cette page à vos favoris, vous pourrez la regarder en direct avec nous.

Nous savons que le livestream durera environ 20 minutes, ce qui nous semble être le temps idéal pour dévoiler puis montrer un nouveau jeu de la série pour la Nintendo Switch - en espérant!

La théorie dominante des fans pour le moment est que nous en sommes pour une autre dans la sous-série Lets Go qui a commencé avec Evee! et Pikachu! - un remake dune génération précédente de jeux Pokémon, avec une mécanique rafraîchie et de nouveaux visuels.

Le choix le plus populaire est Diamond and Pearl, notamment à cause du Tweet intégré ci-dessous qui semble taquiner un tel jeu avec un jeu de mots.

Allons-y, Sinnoh!



Turtwig, Chimchar et Piplup se préparent pour le #PokemonDay - dans seulement 4 jours! pic.twitter.com/607ObX4uML - Pokémon (@Pokemon) 23 février 2021

Cela nous semble extrêmement prometteur, et si cest exact, nous avons hâte de revoir ces grands jeux DS avec des graphismes récemment mis à jour. Néanmoins, nous pourrions être prêts à tout au début de la diffusion en direct, alors assurez-vous de sauvegarder cette page pour être parmi les premiers à savoir quand tout commencera!

Écrit par Max Freeman-Mills.