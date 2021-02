Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch Pro, dont on parle beaucoup, pourrait offrir une puissance comparable à celle de la PlayStation 4 de Sony, y compris la capacité datteindre une résolution 4K.

Cest ce que disent les derniers murmures dinitiés au sein de la communauté, qui ont contribué à faire la lumière sur les données extraites dun titre Nintendo Switch.

En discutant des informations sur le forum ResetEra , un initié réputé - passant par la poignée `` z0m3le - suggère que le prochain appareil Switch viendra avec une résolution native de 1440p et, grâce à la technologie DLSS 2.0 de Nvidia, pourra même augmenter cette davantage.

"En ce qui concerne le modèle Switch entrant, nous devrions simplement le traiter comme une PS4 avec DLSS et un processeur plus performant", a écrit linitié.

"Cest beaucoup pour avoir une idée de ce dont il devrait être capable. Une décennie davancées GPU et une performance brute à égalité avec la PS4 est juste quelque chose dont nous pouvons tous être heureux et excités", ont-ils poursuivi.

Comme nous lavons dit, la base de ces conclusions vient dun mineur de données qui a partagé les informations avec la communauté. Et bien quil ne soit pas clair de quel jeu lindice de résolution a été glané, le fil - et dautres informations qui ont fait surface sur Reddit - indique que le paramètre par défaut est défini sur 720p (la résolution de la Nintendo Switch actuelle) et offre également un autre profil de résolution de rendu. de 1440p.

Bien sûr, ce nest pas la première rumeur que nous ayons rencontrée concernant le Switch Pro et ses spécifications améliorées. En fait, des fuites concernant sa capacité à atteindre des résolutions 4K ont été suggérées à plus dune occasion au cours de la dernière année, même aussi récemment que le mois dernier.

Ainsi, alors que les chuchotements de lindustrie confirment rarement lhistoire complète, des indications répétées nous aident souvent à brosser le tableau de ce qui est à venir. Dans ce cas, il semble de plus en plus probable que la Nintendo Switch Pro puisse offrir aux utilisateurs une puissance comparable à celle de la dernière génération de consoles Sony et Microsoft.

Quand nous le saurons avec certitude, cest une tout autre affaire, mais il est probable quune annonce interviendra à un moment donné en 2021, peut-être même en même temps quune date de sortie pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . On peut rêver, de toute façon.

Écrit par Conor Allison.