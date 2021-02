Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Splatoon 2 était un superbe titre de lancement pour la Nintendo Switch, faisant suite au premier jeu avec une liste élargie darmes à base de peinture pour offrir des tonnes de plaisir de combat en ligne.

Nous avons maintenant la confirmation quun troisième jeu de la série est en route - Nintendo la annoncé dans un récent Nintendo Direct pour le plus grand plaisir de beaucoup de gens. Nous avons toutes les informations clés pour vous ici, de la date de sortie aux détails du gameplay.

Splatoon 3 a été une vraie surprise, abandonné juste à la fin dune présentation Nintendo Direct de près dune heure en février 2021 avec la bande-annonce de trois minutes que vous pouvez voir intégrée ci-dessus.

Cest un regard atmosphérique sur le jeu à venir et se termine par les informations très importantes quil arrivera en 2022, pas cette année. Nintendo espère pouvoir partager plus dinformations à ce sujet plus tard en 2021, mais pour linstant, nous connaissons le fait le plus important, à savoir que cest vraiment un jeu pour lannée prochaine.

Le premier jeu Splatoon est sorti sur la Wii U la moins repérée et nétait pas un gros vendeur, cest pourquoi Nintendo a été intelligent pour revitaliser la franchise en apportant la suite au Switch assez rapidement.

Il a gagné une grande base de fans là-bas, avec son mode histoire amusant et son mode multijoueur quatre contre quatre en ligne sans relâche. Le troisième jeu a également été annoncé pour le Switch, et étant une exclusivité Nintendo, il ny a aucune chance quil apparaisse ailleurs.

Cela dit, avec des rumeurs persistantes sur un possible modèle Switch Pro, il est possible quau moment de sa sortie en 2022, il puisse y avoir plus dun Switch sur lequel jouer, en termes de puissance graphique. Pour linstant, cependant, si vous avez un commutateur, vous pouvez être tranquille en sachant quil arrivera certainement sur votre console.

Nous avons eu quelques aperçus bienvenus du gameplay réel dans la dernière minute de cette bande-annonce, comprenant un peu un match à quatre contre quatre qui est sûr dêtre le mode signature de Splatoon 3, comme dhabitude.

Les rounds semblent commencer un peu plus de manière explosive quauparavant, les joueurs plongeant dans la carte après avoir visé une zone, ce qui est un moyen bienvenu de commencer les choses avec plus daction.

Il y a aussi une foule darmes présentées dans de courts aperçus, des arcs et des lanceurs aux canons, et les joueurs dévoués de Splatoon 2 savent que lexpérimentation avec différents chargements fait partie du plaisir du jeu.

Après la bonne réception pour les modes solo et coop de Splatoon 2, nous espérons quil y aura une autre campagne complète dans Splatoon 3, mais la bande-annonce ne confirme rien sur ce front.

Néanmoins, vous pouvez supposer en toute sécurité quil y aura un tas de nouvelles cartes sur lesquelles jouer, et le début de la bande-annonce indique également que la personnalisation de votre Inkling sera aussi variée et amusante que jamais. Il y a beaucoup doptions parmi lesquelles choisir, y compris votre propre petit copain de poisson - cest une nouvelle fonctionnalité de la série, et nous souhaitons en savoir plus sur limpact du petit gars sur les choses.

Nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont Splatoon 3 prendra le relais de Splatoon 2, mais nous avons quelques indications. Dune part, il introduit une toute nouvelle zone appelée les Splatlands, qui est un endroit désertique sec et aride qui évoque les vibrations de la bande dessinée Mad Max que nous apprécions vraiment.

Notre Inkling a fini par monter à bord dun train pour traverser ce paysage, passant devant la vue saisissante dune tour Eiffel à lenvers sur son chemin, avant de rentrer dans le hub de Tokyo (désolé, Inkopolis) qui est si familier de Splatoon 2. Cela semble un peu moins coloré que dhabitude, donc il se peut quil se passe quelque chose.

Au-delà de cela, nous navons vraiment pas grand chose à faire, mais nous supposerons que nos animateurs de radio préférés seront de retour en ville pour aider à organiser des Splatfests, et quil y aura beaucoup de plaisir à avoir.

Écrit par Max Freeman-Mills.