Nintendo va-t-il remasteriser plus danciens jeux Zelda pour Switch?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout comme Mario profite de son 35e anniversaire, la série The Legend of Zelda entre dans son propre jubilé, 25 ans après que tout a commencé, et lhypothèse actuelle est que Nintendo planifiera quelque chose pour célébrer loccasion.

Mario a Super Mario 3D All-Stars , un superbe album de compilation de trois de ses meilleurs jeux portés sur le Switch dans un seul paquet, de sorte que la plupart des gens pensent que Nintendo travaille sur une sorte de réédition ou de remake préférés des fans pour Link et ses copains aussi.

Cette idée a pris une tournure intéressante avec la nouvelle que Nintendo semble avoir déposé une nouvelle marque en Australie pour couvrir Phantom Hourglass, la suite DS de Wind Waker sorti en 2007.

Y a quelques jours, marque déposée de Phantom Hourglass acceptée en Australie pic.twitter.com/c1BU56TEag Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà Par Adrian Willings · 10 Février 2021 9 février 2021

Cétait un super petit jeu, utilisant la configuration à double écran distinctive du portable à grand effet et basé presque entièrement sur les commandes du stylet pour créer un style de jeu assez unique, et a sa juste part de fans dévots, dautant plus après quil a été repensé. sorti sur Wii U via la console virtuelle en 2016.

Cela dit, si cette marque signifie que Nintendo a des plans pour que le jeu soit plus complètement ressuscité, nous serions plus quun peu surpris. Le fait quil ait été construit à partir de zéro pour la DS signifie quil ny a aucun moyen évident dimiter son gameplay à double écran sur un Switch ancré, la destination la plus probable pour un remaster ou un remake actuel.

La manette de jeu de la Wii U était un contrôleur séparé même lorsque vous jouiez à la télévision, ce qui rendait le double écran un peu plus naturel. Cela signifie que toute version de Switch pourrait abandonner complètement les commandes tactiles, ce à quoi nous serions franchement très ouverts.

Tout cela soulève la possibilité quil sagisse dune réinvention totale du jeu, ce qui serait une surprise en soi étant donné le manque relatif de vernis que Nintendo a jugé bon dimposer aux jeux 3D Mario quil a réédité.

En gros, nous dirions que cette marque doit être prise avec une pincée de sel. Nous croyons absolument que Nintendo a quelque chose de formidable en route pour les fans de Zelda pour célébrer cet anniversaire, mais Phantom Hourglass est suffisamment compliqué pour ne pas être plus quun simple portage. Espérons que nous naurons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus, de toute façon.

Écrit par Max Freeman-Mills.