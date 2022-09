Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda : Breath of the Wild est l'un des jeux les plus célèbres de la dernière génération, un classique instantané du monde ouvert qui a une influence majeure sur la conception des jeux des années plus tard.

Il semble miraculeux de jouer à travers, donnant au joueur un niveau de liberté, et un manque d'orientation dominante, qui est entièrement rare dans le genre, tout en racontant une histoire classique de Zelda à travers des flashbacks. La bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir une suite directe sous la forme de Tears of the Kingdom, et nous avons tous les détails clés ici.

Bande-annonce de Tears of the Kindom

Nintendo a confirmé le titre de Tears of the Kingdom en septembre 2022 avec une bande-annonce que vous pouvez voir plus bas, tout en nous donnant une date de sortie.

Pendant quelques années, nous ne connaissions pas le nom du jeu, qui était simplement décrit comme une suite de Breath of the Wild, mais heureusement, cette époque est révolue.

Bien que ces détails soient les bienvenus, nous pensons que nous aurons probablement l'occasion de voir de plus près le gameplay de Tears of the Kingdom au cours des prochains mois, car il est encore assez mystérieux.

Après ne nous avoir rien dit pendant deux ans, Nintendo a présenté le jeu à l'E3 en 2021. La bande-annonce est également très intéressante, avec de nombreux petits moments à digérer et de nouvelles mécaniques de jeu entrevues.

Le seul autre regard que nous ayons eu sur le jeu est celui de Nintendo, qui a présenté la bande-annonce ci-dessous lors de l'E3 en 2019, suscitant ainsi une grande anticipation et une grande excitation. Pour une fois, le projet n'avait pas fait l'objet d'une énorme rumeur avant la révélation, la spéculation étant omniprésente, mais les preuves étant rares.

Date de sortie de Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023, comme annoncé dans un Nintendo Direct en septembre 2022.

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom !



C'est une date qui a mis du temps à se préciser, après que Nintendo ait initialement annoncé qu'il visait 2022, une fenêtre qui a été mise à jour à un vague objectif de printemps 2023 plus tard.

Les plates-formes Tears of the Kingdom

Après de nombreuses spéculations selon lesquelles le prochain jeu Legend of Zelda pourrait faire partie du lancement d'une Switch Pro avec de meilleures prouesses graphiques, il semble que ce ne soit pas le cas.

Tears of the Kingdom a été confirmé comme une exclusivité Switch, vous ne pourrez donc pas y jouer ailleurs, même si vous aurez évidemment le choix entre une Switch normale, une Switch OLED ou une Switch Lite.

L'histoire de Tears of the Kingdom

C'est là que les différentes bandes-annonces que nous avons vues sont les plus alléchantes - nous étions plutôt satisfaits à la fin du premier Breath of the Wild, après avoir découvert exactement ce qui s'était passé toutes ces années auparavant, et avoir réussi à vaincre une fois de plus Calamity Ganon pour libérer Hyrule de son règne de terreur.

Aujourd'hui, nous voyons que l'histoire continue, avec le premier teaser Zelda et Link qui semblent plonger dans les ruines du château d'Hyrule pour en savoir plus. Il semblerait que les ténèbres qui ont envahi le pays n'aient pas été complètement bannies, et il y a clairement quelque chose de désagréable qui se passe là-dessous.

La bande-annonce semble montrer une sorte de pouvoir qui fait revivre le corps de Ganon, et ce pouvoir ressemble à celui que l'on retrouve dans Twilight Princess sur Wii. Tout cela a l'air bien sinistre, et le ton de la bande-annonce est impressionnant.

La deuxième bande-annonce poursuit sur cette lancée en montrant beaucoup d'action dans les cieux d'Hyrule, avec Link arborant une sorte de bras corrompu et de nouvelles capacités. Tout cela laisse à penser que nous allons assister à l'un des récits les plus sombres de Zelda jusqu'à présent, dans la lignée de Majora's Mask, plutôt qu'au divertissement cartoonesque de quelque chose comme The Wind Waker. Inscrivez-nous, car nous sommes impatients.

Gameplay de Tears of the Kingdom

Il est difficile de savoir ce que ces allusions à l'histoire signifient pour le style de Tears of the Kingdom, mais comme il s'agit d'une suite directe de Breath of the Wild, on peut supposer qu'il s'agira une fois de plus d'un jeu d'aventure à monde ouvert. C'est ce que confirme la deuxième bande-annonce, qui montre clairement Link en train d'explorer un vaste monde, cette fois-ci entouré de nombreuses îles flottantes.

Nous nous attendons à pouvoir continuer à acquérir différentes capacités et armes tout au long de nos parties, même si nous espérons vivement que Nintendo rendra le système de durabilité des armes un peu plus indulgent cette fois-ci, ou qu'il s'en débarrassera complètement.

Nous pouvons voir divers nouveaux pouvoirs dans la bande-annonce, notamment la possibilité de remonter le temps sur certains objets, et Link a clairement quelques moyens de se déplacer dans un environnement beaucoup plus vertical, il se pourrait donc que nous ayons plus de liberté pour voyager de différentes manières.

Une autre caractéristique importante de la première bande-annonce est la présence centrale de Zelda, ce qui a alimenté l'idée qu'elle pourrait être un personnage jouable dans le prochain jeu, ce qui serait incroyablement cool à voir. Cela dit, il n'y a pas vraiment d'éléments qui le prouvent, même si l'on peut supposer qu'elle aura un rôle plus important à jouer que dans le dernier jeu.

Quoi qu'il en soit, nous espérons plus de gameplay émergent et de découvertes dirigées par le joueur, ainsi qu'une gamme d'outils qui vous permettent d'interagir avec le monde de manière novatrice - plus de la même chose, fondamentalement ! Si l'environnement peut également se sentir frais et nouveau, nous sommes prêts pour un plaisir total.

