(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild est lun des jeux les plus célèbres de la dernière génération, un classique instantané du monde ouvert qui a une influence majeure sur la conception de jeux des années plus tard.

Cela semble miraculeux à jouer, donnant au joueur un niveau de liberté et un manque de conseils autoritaires, ce qui est tout à fait rare dans le genre, tout en racontant un conte classique de Zelda à travers des flashbacks. La bonne nouvelle est que Nintendo a confirmé quil travaillait sur un suivi, mais le projet est toujours entouré de mystère. Nous avons rassemblé ici tout ce que vous devez savoir sur la suite très attendue.

Nintendo a présenté la bande-annonce ci-dessus lors de lE3 en 2019, suscitant dénormes niveaux danticipation et dexcitation. Le projet navait pas fait lobjet de rumeurs énormes avant la révélation, pour une fois, avec des spéculations très répandues mais la preuve était mince sur le terrain.

Maintenant, cependant, nous savons que cest réel et en route.

En ce qui concerne une date de sortie, cependant, nous sommes dans le noir - Nintendo na pas ajouté de tels détails à lannonce de développement et na pas non plus précisé à quel point le jeu en était.

Cependant, Nintendo joue de plus en plus avec la façon dont il annonce les dates de sortie. Nous obtenons souvent une révélation, puis nentendons rien pendant un bon moment avant dobtenir une autre bande-annonce et une date de sortie assez imminente. Par cette logique, nous espérons en voir un peu plus sur Breath of the Wild 2 à la mi-2021, présageant une sortie en fin dannée.

Cependant, tout cela est spéculatif, avec diverses fuites indiquant des délais différents et tous manquant de preuves réelles. Nous devrons attendre et voir.

Il sagit dun autre domaine ouvert intéressant - lhypothèse forte serait que Nintendo construit la suite de lun de ses jeux Switch les plus bien reçus pour la même plate-forme.

Cependant, nous savons également quil existe de très fortes indications que Nintendo pourrait travailler sur un Switch Pro plus puissant, qui aurait le pouvoir dexécuter ses jeux dans des résolutions plus élevées pour suivre les téléviseurs modernes.

Si cette console plus puissante est réelle, ce serait un bon pari que Breath of the Wild 2 visera à tirer parti de ses spécifications plus robustes. Cependant, nous pensons également quil est presque garanti que la suite fonctionnera toujours sur les modèles Switch actuels. Il est peu probable que Nintendo se sépare de lénorme marché quil a créé, après tout.

Cest là que la bande-annonce est la plus séduisante - nous étions plutôt satisfaits à la fin du premier Breath of the Wild, après avoir découvert exactement ce qui sétait passé il y a toutes ces années et vaincu avec succès Calamity Ganon une fois de plus pour libérer Highrule de son règne de la terreur.

Maintenant, cependant, nous voyons que lhistoire continue, avec Zelda et Link semblant plonger dans les ruines sous le château dHyrule pour en savoir plus. On dirait que lobscurité qui a ravagé la terre na pas été complètement bannie, et il se passe clairement quelque chose de méchant là-bas.

La bande-annonce semble montrer une sorte de pouvoir ravivant le corps de Ganon, et ce pouvoir ressemble à celui présenté dans Twilight Princess de la Wii. Tout cela a lair très effrayant et le ton de la bande-annonce est incroyablement étrange.

Tout cela suggère que nous sommes dans lun des contes les plus sombres de Zelda jusquà présent, le long des lignes dun Majoras Mask, plutôt que du plaisir de dessin animé de quelque chose comme The Wind Waker. Inscrivez-nous, car nous avons hâte.

Ce que ces indices signifient pour le style réel du jeu est difficile à savoir, mais comme il sagit dune suite directe de Breath of the Wild, nous pouvons supposer que ce sera à nouveau un jeu daventure en monde ouvert.

Nous nous attendons à pouvoir toujours rassembler différentes capacités et armes tout au long de nos parties, même si nous espérons vraiment que Nintendo rendra le système de durabilité des armes un peu plus indulgent cette fois-ci, ou sen débarrassera complètement.

Une autre caractéristique importante de la bande-annonce est la présence centrale de Zelda partout, qui a alimenté lidée quelle pourrait être un personnage jouable dans le prochain jeu, ce qui serait incroyablement cool à voir. Cela dit, il ny a pas vraiment beaucoup de preuves à ce sujet, bien que vous puissiez supposer quelle aura certainement plus de rôle à jouer que la dernière fois.

Quoi quil en soit, nous espérons un gameplay plus émergent et une découverte douce dirigée par les joueurs, ainsi quune gamme doutils qui vous permettent dinteragir avec le monde de manière novatrice - plus ou moins la même chose, en gros! Si le cadre peut également sembler frais et nouveau, nous allons vous régaler.

Écrit par Max Freeman-Mills.