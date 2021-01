Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch est une console de jeux unique qui peut être utilisée à la fois à la maison sur un téléviseur et en voyage grâce à son écran intégré. Cependant, la portabilité a un coût - sa technologie mobile nest pas aussi puissante que le matériel des autres machines de jeux, notamment la Xbox Series X / S et la PS5.

Cela a abouti à certains jeux de grands noms présentant des compromis lors du portage, et de nombreux autres ne sont pas du tout publiés sur le format.

Cest là que Cloud Streaming entre en jeu. Le service relativement nouveau de Nintendo permet aux titres triple-A de fonctionner sur le Switch et le Switch Lite ainsi que sur dautres plates-formes.

Nous vous expliquons ici comment cela fonctionne et quels jeux "Cloud Version" vous pouvez actuellement acheter.

Le service Cloud Streaming de Nintendo permet à des jeux complets de fonctionner sur du matériel Switch avec la même qualité que les autres plates-formes sans avoir besoin des mêmes niveaux de puissance de traitement CPU ou GPU. En effet, comme avec dautres services cloud, notamment xCloud de Microsoft et Google Stadia , le jeu ne sinstalle pas localement sur la console. Il est plutôt stocké sur un serveur de jeu local et diffusé sur le Switch via Internet.

La vidéo du jeu est diffusée sur le commutateur, tandis que les mouvements de contrôle et les pressions sur les boutons sont envoyés dans la direction opposée. Le résultat final est que le jeu semble jouer en temps réel sur le Switch, avec une faible latence, mais peut être exécuté à partir dune machine avec un matériel plus avancé.

Mais, contrairement à Stadia et à dautres services de jeux en nuage, le système de Nintendo est jeu par jeu. Vous ne vous inscrivez pas pour un compte spécifique (autre que votre compte Nintendo existant) et achetez simplement des jeux "Version Cloud" individuellement sur leShop - comme vous le feriez pour nimporte quel autre jeu Switch.

Il existe actuellement quatre jeux Cloud Version disponibles:

Assassins Creed Odyssey (Japon uniquement)

Contrôle

Hitman 3 (à partir du 20 janvier 2021)

Resident Evil 7 Biohazrd (Japon uniquement)

Lintérêt de proposer un jeu via Cloud Streaming est évident. Comme il fonctionne sur du matériel avec un traitement et une bande passante mémoire plus puissants, il ressemble et joue exactement comme le même jeu fonctionnant sur un PC ou une console de jeux de spécifications supérieures.

Un autre bonus est quun jeu na pas besoin dêtre téléchargé en entier, il vous suffit donc de stocker un petit fichier sur votre Switch pour y jouer. De plus, le fichier est téléchargeable gratuitement, avec un essai de chaque jeu disponible avant de devoir débourser pour la version complète.

Le principal inconvénient est que vous ne pourrez jouer au jeu que lorsque vous serez connecté à un Internet stable et haut débit. Cela signifie quil ne pourra pas être joué lorsque vous serez dans un train de métro, par exemple.

Certaines connexions de données mobiles fonctionneront bien, mais la qualité et la disponibilité peuvent être entravées par un signal médiocre.

De plus, comme il sagit dun jeu joué sur le cloud, vous pouvez trouver un léger décalage entre le fait dappuyer sur un bouton ou une direction et laction correspondante qui se passe à lécran. Ceci est toutefois susceptible dêtre presque imperceptible.

Vous navez pas besoin dêtre membre de Nintendo Switch Online pour diffuser un jeu en version cloud, mais vous pouvez avoir besoin dun abonnement si le jeu dispose de fonctionnalités en ligne, telles que le multijoueur.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les pages dassistance de Nintendo ici .

Écrit par Rik Henderson.