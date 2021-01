Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nouveaux détails sur la rumeur de Nintendo Switch Pro ont émergé, réaffirmant quil sortira en 4K Ultra HD et comportera une batterie plus grosse et potentiellement plus durable.

Ils suggèrent également que lécran intégré - qui est plus susceptible dêtre 1080p que 4K - sera OLED, et non Mini LED comme spéculé précédemment.

Les détails auraient surgi de SciresM , un dataminateur connu qui prétend avoir accédé à des informations cachées dans le dernier firmware de Nintendo .

Il dit quil y a une référence à un nouveau matériel nommé "Aura". On pense que cest le Switch Pro (AKA Nintendo Switch 2).

Lappareil utilisera le même traitement de base que lesSwitch Lite et Gen 2 Switch sortis en 2019: le chipset Tegra X1 +. Cependant, la puce RealTek ajoutera la prise en charge multimédia 4K UHD.

Il affirme également que lécran sera OLED - ce qui améliorera au minimum la saturation des couleurs et les niveaux de noir, ainsi que langle de vision - et que la nouvelle console aura un refroidissement et une autonomie de batterie "sensiblement" meilleurs. Ce dernier pourrait être amélioré en adoptant à coup sûr la technologie OLED, car elle est connue pour être moins gourmande en énergie.

On pense que nous verrons un lancement de Nintendo Switch Pro plus tard cette année. Plusieurs analystes de lindustrie renommés ont récemment déclaré à Gamesindustry.biz quils sattendaient à la mise à niveau de nouvelle génération en 2021 et que cela pourrait aider à renforcer suffisamment les ventes de Switch pour faire de la série la console la plus vendue au cours des 12 prochains mois, sur PS5 et Xbox Series X / S .

Écrit par Rik Henderson.