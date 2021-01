Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tard cette année, la console Xbox originale aura 20 ans. Si Microsoft avait réussi, alors lhistoire de lhistoire de la console aurait pu être une bête totalement différente - car la société a essayé dacheter Nintendo avant le lancement de la Xbox dorigine.

Dans une rétrospective révélatrice, comprenant des entretiens avec des dirigeants de Microsoft de léquipe Xbox dorigine, Bloomberg couvre les deux dernières décennies de la Xbox dans ce quil appelle « une histoire orale dun empire américain du jeu vidéo ».

Cest une lecture vraiment intéressante qui met en évidence les obstacles à surmonter, linspiration de vouloir sortir de la concurrence - à savoir Sony PlayStation - et où des gains potentiels pourraient être recherchés, cest là que lidée dacheter Nintendo entre en jeu.

Kevin Bachus, ancien directeur des relations avec les tiers, a déclaré: "Steve [Ballmer - alors président de Microsoft] nous a fait aller rencontrer Nintendo pour voir sils envisageaient dêtre acquis. Ils ont juste ri. Comme, imaginez une heure de quelquun se moquait de vous. Cétait un peu comme ça que cette réunion sest déroulée. "

Rien de tel que dêtre ri de la pièce, hein? Nintendo connaissait ses forces et, malgré un tour de montagnes russes au cours des deux décennies qui ont suivi, a continué à en sortir gagnant - il suffit de regarder les ventes de Wii et de Switch pour confirmer que (moins on en dit sur la Wii U, mieux cest).

Ce nétait pas le seul jeu que Microsoft avait dans sa manche. Avant la tentative dacquisition de Nintendo, elle avait tenté dacquérir Electronic Arts (EA), puis Square Enix (éditeur de Final Fantasy), puis Midway Games (créateur de Mortal Kombat - qui a fait faillite en 2009 et dont les actifs ont été acquis par Warner Bros). .) - tous sans succès.

Ce nest que lorsque Bungie - qui a ensuite créé Halo exclusivement pour Xbox - a été repris par Microsoft quil a vraiment scellé le succès de la console.

La franchise Halo a depuis vendu 65 millions dexemplaires de ses jeux - pas tous sous laile de Microsoft, cependant, puisque Bungie LLC est devenu indépendant en 2007 (et a subi de nombreux changements depuis lors, y compris laccord de 10 ans avec Activision qui a été signé éteint en 2010).

Pourtant, il est intéressant de lire sur ces moments de portes coulissantes de ce qui aurait pu être. Qui pourrait imaginer Mario sur Xbox?

Écrit par Mike Lowe.