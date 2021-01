Nintendo Switch Pro toujours activé pour la sortie 2021, selon les analystes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les principaux analystes de lindustrie des jeux ont prédit que Nintendo publiera sa version améliorée du Switch - actuellement connue sous le nom de Nintendo Switch Pro - en 2021.

De plus, ils pensent que Nintendo vendra plus dunités de Switch, Switch Lite et Switch Pro combinées en 2021 que Xbox ne le fera Xbox Series X et Series S, et PlayStation sera de PS5 et PS5 Digital Edition.

Le Dr Serkan Toto de Kantan Games a déclaré à Gamesindustry.biz que le 4K Switch est sur la bonne voie pour une sortie cette année: "Je prédis quun appareil 4K renforcé arrivera au cours du prochain exercice financier de Nintendo ", a-t-il déclaré.

"La Switch sera également la console la plus vendue cette année, grâce à davantage de jeux de première partie, [la] mise à jour matérielle, et lappareil est devenu un produit de style de vie pour le marché de masse au cours de 2020."

Piers Harding-Rolls of Ampere Analysis est daccord: "Je mattends à ce que la famille dappareils Switch de Nintendo soit à nouveau les consoles les plus vendues en 2021 après une année 2020 très forte. Jai actuellement une version mise à jour du Switch dans mes prévisions pour 2021", il expliqué au site.

Mais alors que Mat Piscatella de NPD convient que les ventes de Switch vont écraser les Xbox et PlayStation cette année, il nest pas daccord pour dire quil sera alimenté par un nouveau modèle: "Malgré le lancement des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, ce sera le Nintendo Switch qui finira par vendre le plus dunités de matériel de console en 2021 ... cela sera motivé par le contenu et les efforts promotionnels plutôt que par la sortie dun nouveau modèle itératif. "

La Nintendo Switch Pro est actuellement conçue pour pouvoir jouer à des jeux jusquà 4K. La rumeur la plus récente suggère quil pourrait également être livré avec un écran mini-LED - dans lequel le rétroéclairage est composé de milliers de minuscules LED et offre donc de meilleurs niveaux de noir et un meilleur contraste - peut-être même HDR.

Écrit par Rik Henderson.