Kingdom Come: Deliverance pourrait bientôt être lancé sur Nintendo Switch

(Pocket-lint) - Lun des jeux de rôle les plus agréables auxquels nous ayons joué ces dernières années est probablement sur le point de faire une apparition sur la console portable préférée de tous .

Kingdom Come: Deliverance est une aventure de jeu de rôle médiévale dans laquelle vous remplissez les chaussures dHenry, le fils dun forgeron dont la vie est soudainement mise en déroute alors que des batailles violentes et sanglantes bouleversent son monde. Vous vous aventurez ensuite à travers un monde de jeu basé sur une histoire vraie de rois, dhéritiers, de sièges de château et de batailles sanglantes dans un paysage fidèlement recréé de la Bohême du XVe siècle.

Ce qui rend Kingdom Come: Deliverance intéressant, cest que vous nêtes pas un chevalier ou un maître du combat, juste un humble jeune garçon essayant de survivre dans un monde difficile.

Maintenant, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition est apparu dans le calendrier de sortie de Nintendo Switch le 18 février 2020. Il ny a pas de mot officiel de Warhorse Studios, les développeurs du jeu, mais nous espérons quil est exact car cela ferait un ajout impressionnant à la ligne -up des jeux sur Switch déjà.

La Royal Edition est sortie en juin 2019 pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Il comprend tous les DLC du jeu, y compris Treasures of the Past, From The Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Womans Lot. Donc, si la même édition arrive sur Switch, il y aura beaucoup de contenu pour les amateurs de RPG.

Écrit par Adrian Willings.