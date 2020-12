Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite vous permettent de prendre des captures décran ou des enregistrements décran à tout moment en appuyant sur un bouton, et vous pouvez même les partager sur Facebook et Twitter. Voici comment - et comment trouver ces images ou vidéos pour les visionner plus tard.

Pour capturer des captures décran sur une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton Capture sur le Joy-Con gauche . Il sagit dun bouton de forme carrée avec un retrait circulaire.

Il est situé sous les boutons directionnels. Notez que vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton Capturer pour prendre une seule capture décran. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Capturer plusieurs fois pour prendre plusieurs captures décran.

Appuyez sur le bouton Capturer à gauche du système. Il sagit dun bouton de forme carrée avec un retrait circulaire.

Il est situé sous le + Control Pad . Notez que vous pouvez appuyer rapidement sur le bouton Capturer pour prendre une seule capture décran. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Capturer plusieurs fois pour prendre plusieurs captures décran.

Pour enregistrer un enregistrement sur une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite, procédez comme suit:

Appuyez et maintenez le bouton Capture sur le Joy-Con gauche . Il sagit dun bouton de forme carrée avec un retrait circulaire.

Il est situé sous les boutons directionnels. Maintenez le bouton Capture pendant une seconde pour enregistrer les 30 dernières secondes de jeu.

Appuyez sur le bouton Capturer et maintenez-le enfoncé à gauche du système. Il sagit dun bouton de forme carrée avec un retrait circulaire.

Il est situé sous le + Control Pad . Maintenez le bouton Capture pendant une seconde pour enregistrer les 30 dernières secondes de jeu.

Pour afficher des captures décran ou des enregistrements décran sur une Nintendo Switch et une Nintendo Switch Lite, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton Accueil sur le Joy-Con droit . Cest un bouton de forme circulaire avec un symbole de maison.

Il est situé sous le stick droit. Accédez à lalbum dans le menu Accueil. Ce devrait être la troisième icône de la rangée doptions.

Cest un symbole dimage. Une fois dans lalbum, vous pouvez les modifier et les partager sur Facebook ou Twitter.

Appuyez sur le bouton Accueil à droite du système. Cest un bouton de forme circulaire avec un symbole de maison.

Il est situé sous le stick R. Accédez à lalbum dans le menu Accueil. Ce devrait être la troisième icône de la rangée doptions.

Cest un symbole dimage. Une fois dans lalbum, vous pouvez les modifier et les partager sur Facebook ou Twitter.

Consultez la page dassistance de Nintendo pour plus de détails. Nous avons également ce guide pratique de conseils et astuces Nintendo Switch.

SQUIRREL_140007

SQUIRREL_3785386

Écrit par Maggie Tillman.