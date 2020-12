La Nintendo Switch Welcome to Animal Crossing Edition est de retour en stock maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch a été difficile à trouver pendant les verrouillages de 2020 et cest particulièrement le cas si vous vouliez la belle édition Welcome to Animal Crossing (comme nous le faisons!).

Vous obtenez un code de téléchargement pour Animal Crossing: New Horizons dans le pack, mais aussi le Nintendo Switch complet avec des touches de design spéciales Animal Crossing. Vous pouvez le commander dès maintenant et vous devrez être rapide

Le dos de lécran présente des motifs feuillus du jeu tandis que les Joy Cons ont une palette de couleurs pastel, lune bleue et lautre verte, tandis que les deux sont blanches sur le dos. Ils ont également chacun des bracelets et des poignées sur mesure.

Lunité daccueil est cependant la plus belle. Il a une illustration de Tom Nook et des Nooklings, Timmy et Tommy sur leur propre île. Il existe également un étui assorti fantastique:

Si vous recherchez une Nintendo Switch ou une Switch Lite standard, il existe de nombreuses autres possibilités pour obtenir une unité. Vous ne pouvez pas décider si vous voulez un Switch ou un Switch Lite? Alors consultez notre fonction de comparaison . Cela dépend vraiment si vous souhaitez utiliser votre Switch avec un téléviseur ou non ...

