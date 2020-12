Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a publié le logiciel système 11.0.0 pour Nintendo Switch et Switch Lite . Il ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un moyen plus simple de partager des captures décran et des captures vidéo en permettant le transfert vers un smartphone ou une tablette.

De plus, une nouvelle fonction «copie sur un ordinateur via une connexion USB» a été ajoutée aux paramètres, et bien plus encore.

Voici les principaux changements et comment linstaller sur votre Nintendo Switch.

En règle générale, votre Nintendo Switch téléchargera automatiquement le dernier logiciel système lors de sa prochaine connexion à une connexion Internet stable via Wi-Fi.

Cependant, si vous ne disposez pas encore de la version 11.0.0, vous pouvez démarrer la mise à jour manuellement.

Nous vous conseillons vivement davoir une bonne autonomie de la batterie avant de commencer le processus.

• Allez maintenant dans "Paramètres système" sur lécran daccueil.

• Faites défiler la barre de menu de gauche jusquà «Système». Appuyez sur "Mise à jour du système" sur le côté droit.

• Tapez sur "Mettre à jour" sur lécran suivant.

• La mise à jour téléchargera, installera et redémarrera votre Switch. Terminé.

Outre quelques modifications mineures, voici les nouvelles fonctionnalités clés ajoutées avec le logiciel système Switch 11.0.0.

Un accès facile au service Nintendo Switch Online a été ajouté à la page daccueil.

Les données de sauvegarde dans le cloud peuvent désormais être téléchargées automatiquement pour les utilisateurs disposant de plus dun commutateur. Vous devez dabord lactiver dans Paramètres système> Gestion des données> Enregistrer le cloud de données.

Une fonctionnalité de tendance a été ajoutée à votre page utilisateur afin que vous puissiez voir ce que vos amis ont joué.

Les captures décran et la capture vidéo peuvent être partagées sans fil entre le commutateur et un appareil intelligent. Jusquà 10 captures décran et une vidéo peuvent être transférées à la fois. Il vous suffit de pointer la caméra de votre téléphone vers le code QR qui apparaît.

Les écrans peuvent également être plus facilement partagés avec un ordinateur via USB via un mode dédié.

Vous pouvez désormais prioriser le jeu à télécharger en premier si vous avez plusieurs téléchargements en cours de route.

12 nouvelles icônes utilisateur du 35e anniversaire de Mario sont disponibles.

Vous pouvez maintenant nommer les mappages de boutons prédéfinis.

Et enfin, le portugais brésilien a été ajouté comme langue.

Écrit par Rik Henderson.