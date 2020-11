Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Allons-y! Il est temps pour les fans de Nintendo, car Super Nintendo World à Universal Studios Japan devrait ouvrir ses portes le 4 février 2021.

Le parc à thème, basé à Osaka, au Japon, crée depuis longtemps le terrain sur le thème de Nintendo en tant quextension de son parc existant.

Mais maintenant, nous avons un aperçu de ce à quoi nous attendre. Il y a un café Nintendo. Un magasin de produits dérivés Nintendo. Et des montagnes russes sur le thème de Mario Kart. Qui ne voudrait pas un tour sur ça? Bloomberg a obtenu un accès anticipé et a réalisé une vidéo pour vous donner un meilleur aperçu:

Le `` coaster devient ultra-high-tech en utilisant la cartographie de projection AR, donc les amateurs de balades enfilent des casquettes Mario (lire: casques) pour ajouter des ajouts de réalité augmentée à lexpérience. Tout cela semble très original, comme on peut sy attendre de tout ce qui orne un badge dapprobation Nintendo.

Cest une étape importante pour Universal Studios et Nintendo, en particulier dans le climat actuel. Au moment décrire ces lignes, le parc est ouvert à 50% de sa capacité. Mais avec son ouverture imminente et les Jeux olympiques de 2020 qui devraient avoir lieu au Japon à lété 2021, cest une offre lucrative et uniquement au Japon qui fera sauter les fans du monde entier à travers des cerceaux (ou devrait-il saisir des pièces de monnaie ?) participer. En espérant que nous aurons une chance dans le futur.

Écrit par Mike Lowe.