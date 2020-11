Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fanfaron des lancements pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S a légèrement éclipsé le fait que vous pouvez toujours vous procurer une Nintendo Switch ou Switch Lite et profiter de certains classiques du jeu sur un système magnifiquement conçu.

En fait, la Switch Lite en particulier est encore relativement nouvelle et peut clairement revendiquer le statut de lune des meilleures consoles de jeux portables jamais fabriquées. Il y a eu quelques réductions ce Black Friday pour des montants modestes et les derniers mandrins dans quelques superbes jeux.

Chez Amazon UK, vous pouvez acheter le Switch Lite fourni avec Animal Crossing: New Horizons et Super Mario 3D All-Stars pour 249,98 £ - où la console coûte normalement 199 £ seule. Étant donné que ce sont tous deux des jeux très populaires, cela signifie que vous obtenez chacun environ 25 £ sur la console.

Cest une bonne affaire, et aussi une excellente paire de jeux pour commencer votre temps avec la merveille portable de Nintendo, entre prendre une pause relaxante sur votre propre île dans Animal Crossing et revivre certains des plus grands jeux de plateforme 3D jamais publiés dans le All- Collection détoiles.

Cela dit, nous avons vu le Switch Lite à des prix plus bas la semaine dernière, ce qui permettrait de le rendre plus abordable que cet ensemble. Avec le temps qui presse, cest toujours une valeur sûre!

