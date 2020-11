Aldi va vendre la Nintendo Switch à son meilleur prix à partir de minuit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela nobtiendra peut-être pas tout à fait le niveau de couverture géré par le lancement de la PS5, mais lorsque la Nintendo Switch obtient une très grosse réduction, vous pouvez toujours vous attendre à ce que les gens en deviennent assez fous.

Cest ce que nous prévoyons quand Aldi mettra en ligne son contrat prévu à minuit, qui verra la console disponible pour seulement 229,99 £! Cest aussi bas que nous lavons jamais vu et certainement le meilleur prix jusquà présent ce Black Friday.

Jusquà ce quil soit mis en ligne, ou au cas où il serait déjà en rupture de stock, il convient de rappeler que vous pouvez obtenir le Switch pour seulement 10 £ de plus chez ASDA , qui a été en ligne toute la semaine, donc il ny a aucune chance de déception.

Peu importe ce que vous parvenez à sécuriser, vous obtiendrez une économie saine sur une console de jeux qui a fait ses preuves comme lune des meilleures et des plus innovantes jamais publiées.

squirrel_widget_140007

Entre les jeux classiques, une conception portable et ancrée vraiment inventive et des commandes pouvant utiliser le mouvement et plus encore en fonction du jeu, le Switch a beaucoup de plaisir à offrir aux joueurs de tous types et de tous âges.

Il convient de rappeler que cet été, il y avait également des pénuries mondiales de console, de sorte que ces réductions sont encore meilleures à la lumière de cette récente lutte pour en trouver une.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.