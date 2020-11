Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo na jamais été aussi gros sur les remises, comme la plupart des gens le savent maintenant, mais il y aura toujours une ou deux économies décentes pour marquer le Black Friday pour les acheteurs aux États-Unis au moins, et cette année ne sera pas différente.

Le bundle quil a renversé nest pas exactement révolutionnaire - cest le vieux classique de la console (dans sa version la plus récente et améliorée de la batterie) avec une copie groupée du Mario Kart 8 Deluxe infiniment gratifiant, plus un abonnement bonus de 3 mois Nintendo Switch en ligne.

Le prix est la clé, cependant - vous obtenez essentiellement le jeu et ladhésion gratuitement, car le bundle coûte le même prix que la console seule.

Vous pouvez obtenir loffre groupée de Best Buy pour 299 $ et savourer que vous profiterez bientôt de lun des meilleurs jeux de course de kart jamais créés sur un système qui ne montre absolument aucun signe de ralentissement de la popularité.

Pour le moment, cest laccord exceptionnel pour le Switch, mais nous garderons un œil sur dautres dans les prochains jours.

Écrit par Max Freeman-Mills.