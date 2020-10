Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a adoré abandonner ses nouvelles à limproviste au cours des deux dernières années, en partie pour empêcher les gens de spéculer trop sauvagement sur le moment où ils annonceront des titres de première partie tant attendus.

Il a publié une autre de ses vidéos Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, parcourant un tas de titres tiers à venir sur le commutateur assez bientôt, et il y a beaucoup de nouvelles informations là-dedans, y compris une nouvelle démo pour Hyrule Warriors: Age of Calamity et une date de sortie pour Bravely Default 2.

Cependant, nous attirons notre attention sur la nouvelle quune nouvelle version du superbe jeu de tir paranormal Control est maintenant disponible sur Switch, via une version cloud - apportant un jeu graphiquement sophistiqué que nous naurions jamais supposé que le commutateur pourrait gérer sur la plate-forme.

Il va cependant fonctionner à partir du cloud pour expliquer comment le développeur Remedy a géré le port, ce qui est une nouvelle extrêmement intéressante, qui pourrait ouvrir les vannes pour que des jeux plus modernes apparaissent sur le commutateur à lavenir.

En effet, cela semble confirmé par le fait que Hitman 3 a également été annoncé pour le Switch lors de sa sortie lannée prochaine, et sera également disponible via une version cloud. Cela pourrait être le début dun grand changement dans la façon dont les titres sortent pour Switch, dautant plus que de nombreuses franchises tierces deviendront plus exigeantes graphiquement à mesure quelles passeront aux consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft.

Bien sûr, ces versions cloud comportent de lourdes mises en garde, notamment la nécessité dune connexion Internet cohérente et le risque que cette connexion soit insuffisante pour faire face à la demande que le streaming y imposera. Pourtant, si cela peut fonctionner correctement pour les gens, cela pourrait être un développement important pour Nintendo.

La technologie derrière les versions cloud nest cependant pas totalement nouvelle - Capcom a réussi le même exploit avec Resident Evil 7 il y a quelques années. Cependant, cela était limité aux propriétaires de Switch japonais, il sagit donc certainement dun test de résistance plus important. Vous pouvez télécharger Control depuis leShop dès maintenant et profiter dun essai de 5 minutes qui vous permet de voir si cela fonctionnera sur votre connexion Internet, avant de devoir payer pour le jeu complet.

Écrit par Max Freeman-Mills.