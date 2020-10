Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo aurait demandé aux développeurs de "préparer leurs jeux pour la 4K", avec des rumeurs selon lesquelles une Nintendo Switch Pro se développerait. Maintenant, la dernière rumeur suggère que la version améliorée de nouvelle génération de la console portable de Nintendo embarquera un écran Mini-LED.

Selon lEconomic Daily News (via Reddit ), lécran Mini-LED du Switch Pro proviendra du fabricant de panneaux taïwanais Innolux Corporation. Apparemment, Nintendo a visité Innolux, qui fournit actuellement à plusieurs sociétés bien connues, y compris Sharp, dans le but dobtenir des écrans améliorés à utiliser dans un modèle Switch Pro dont on dit quil arrivera lannée prochaine

Gardez à lesprit que les modèles Nintendo Switch actuels utilisent un écran LCD 720p rétroéclairé. Quant aux nouveaux écrans Mini-LED, ils devraient se traduire par des couleurs plus profondes et des noirs plus foncés avec un contraste amélioré. Apple envisagerait dutiliser cette technologie pour ses futurs appareils.

On dit que la Nintendo Switch Pro est une énorme amélioration par rapport à la Switch, grâce à un processeur et un GPU plus rapides, plus le double de la RAM. Le stockage sera également augmenté, prétendument, pour faire face à lespace supplémentaire nécessaire pour les jeux 4K. Nous nen saurons probablement pas beaucoup plus cette année, la société se contentant clairement de laisser Xbox et PlayStation se battre dans la guerre des consoles de nouvelle génération.

Écrit par Maggie Tillman.