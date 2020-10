Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a réaffirmé son message selon lequel le Super Mario Bros Game & Watch, sorti dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de Mario, nest disponible quen série limitée. Il sera également interrompu après le 31 mars 2021.

De plus, lorsque le stock est épuisé, cest tout. Donc, si vous ne mettez pas la main sur lun dentre eux dici là, vous risquez dêtre malchanceux - ou de devoir augmenter considérablement plus que le prix de vente conseillé de 50 £ sur eBay plus tard.

La bonne nouvelle est quAmazon et plusieurs autres détaillants ont encore du stock disponible en pré-commande.

squirrel_widget_3130106

Sorti le 13 novembre, lordinateur de poche édition spéciale Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros ressemble et se sent comme un Game & Watch classique des années 80 - comprenant même une version Mario du jeu mono "Ball" si synonyme de lépoque.

Cependant, il est en fait livré avec un écran couleur et exécutera également les classiques NES Super Mario Bros et Super Mario Bros: The Lost Levels.

Vous obtenez également une horloge numérique. Après tout, ce ne serait pas un Game & Watch sans la «montre».

Nintendo a également limité les sorties dautres jeux et produits Mario à la fin du mois de mars, avec la collection Nintendo Switch Super Mario 3D All-Stars uniquement disponible dans sa forme actuelle jusque-là.

Écrit par Rik Henderson.