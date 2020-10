Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a annoncé que son premier parc à thème, Super Nintendo World , ouvrira ses portes à Universal Studios Japan à Osaka au printemps prochain. Nintendo a également annoncé quelle ouvrirait un café et un magasin Mario dans le quartier hollywoodien dUniversal Studio Japan en octobre.

Super Nintendo World était censé ouvrir avant les Jeux olympiques dété de 2020 à Tokyo, bien que louverture ait finalement été retardée avec les Jeux en raison de la pandémie. Le parc très attendu proposera de nombreuses attractions Nintendo à thème, avec une balade en Mario Kart.

De plus, le parc utilisera des bracelets intelligents connectés à une application mobile pour permettre aux visiteurs de participer à un jeu de collecte de pièces.

Universal Studios et Nintendo ont annoncé leur intention douvrir des expériences similaires dans les parcs dOrlando, dHollywood et de Singapour.

Quant au nouveau café Mario, vous pourrez commander de la nourriture comme des sandwichs aux crêpes Mario et Luigi et une boisson Super Mushroom, tandis que le magasin vendra des marchandises comme des t-shirts. En fait, l annonce de Nintendo concernant louverture différée de Super Nintendo World sest principalement concentrée sur le café et le magasin. La société a publié plusieurs rendus de ce à quoi ressemblent les espaces et de ce que vous pourrez y acheter.

Le café et le magasin Mario devraient ouvrir dans le quartier hollywoodien dUniversal Studio Japan le 16 octobre 2020. Super Nintendo World devrait ouvrir environ six mois plus tard, au printemps 2021.

Écrit par Maggie Tillman.