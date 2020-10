Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario, une version de Super Mario Bros est disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online .

Appelé Super Mario Bros.35, il sagit essentiellement du premier jeu de la série, sorti à lorigine sur NES en 1985, mais avec une torsion. Cest un jeu de bataille royale multijoueur en ligne où 35 joueurs saffrontent pour être le dernier debout.

Chacun joue à travers une étape chronométrée de Super Mario Bros.et, au fur et à mesure quils expédient des ennemis, ils apparaissent sur les écrans de leurs rivaux. Vous pouvez également gagner du temps supplémentaire pour prolonger votre jeu. Celui qui survit le plus longtemps est le gagnant.

Avec des jeux comme Fall Guys étant si populaires en ce moment, cela pourrait donner lieu à de belles batailles.

Des défis quotidiens et des batailles spéciales seront également disponibles dans le jeu.

Les membres de Nintendo Switch Online peuvent télécharger Super Mario Bros.35 dici au 31 mars 2021 - date à laquelle il ne sera plus disponible (selon Nintendo).

Vous pouvez en savoir plus sur le service dabonnement mensuel de Nintendo ici . Il en coûte 3,49 £ / 3,99 $ par mois ou 17,99 £ / 19,99 $ par an. En plus de permettre le jeu en ligne pour la majorité des jeux Switch, il donne accès à une vaste collection de jeux NES et SNES à jouer sur la console.

Écrit par Rik Henderson.