(Pocket-lint) - Animal Crossing reçoit une mise à jour à la fin du mois qui est correctement thématisée pour le côté effrayant de la saison des vacances de cette année.

Cest vrai. Halloween arrive sur votre île. Nintendo a annoncé que la nouvelle mise à jour dautomne pour Animal Crossing introduira la possibilité de cultiver et de récolter des citrouilles, ainsi que la possibilité de collecter des bonbons dHalloween et dacheter des costumes macabres. Les citrouilles du jeu peuvent même être utilisées pour des projets de bricolage.

Pour ce qui est de la grande nuit, le 31 octobre, Nintendo a déclaré que les voisins "se rassembleraient sur la place, qui sera ornée dune série de décorations dHalloween":

"Vous recevrez également la visite dun invité mystérieux, Jack, le tsar de lHalloween. En donnant des sucettes et des bonbons à Jack, vous gagnerez des récompenses effrayantes dans le jeu. Assurez-vous également de conserver des bonbons pour vos voisins, ou vous pourriez vous faire plaisanter! Heureusement, vous pouvez apprendre quelques nouvelles réactions pour exprimer correctement vos sentiments de peur. "

La mise à jour gratuite dAnimal Crossing arrivera le 30 septembre 2020. Ceux qui saisiront la mise à jour recevront également un contrôleur Ring Con virtuel de Ring Fit Adventure .

Pour en savoir plus sur Animal Crossing: New Horizons et le fonctionnement du jeu, consultez notre critique ici et notre guide de trucs et astuces ici .

Écrit par Maggie Tillman.