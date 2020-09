Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a fait beaucoup de rêves en annonçant Super Mario 3D All Stars il y a quelques semaines, confirmant que trois jeux Mario 3D classiques absolument adorés arrivaient sur le Switch en HD nette.

Entre le Super Mario 64 de la Nintendo 64, le Super Mario Sunshine de la GameCube et le Super Mario Galaxy de la Wii, trois des jeux les plus célèbres de la mascotte de la société arriveront sur le Switch, et cela a déjà causé la célébration.

Maintenant, cependant, les gens commencent apparemment à semparer du jeu avant sa sortie vendredi, et il y a un peu denquête en cours sur la façon dont Nintendo a obtenu ces jeux de trois anciennes consoles fonctionnant sur son nouveau matériel.

Il semblerait que dans les trois cas, il y ait un degré démulation en cours, plutôt quun port complet vers larchitecture du commutateur. Ce nest pas particulièrement surprenant, car cela semblerait logiquement le moyen le plus simple pour Nintendo de faire fonctionner ces jeux sans y consacrer dénormes ressources.

Super Mario 3D All Stars a fui sur Internet.



Il semble que tous les jeux sont émulés.



Galaxy et Sunshine fonctionnent sous un émulateur Wii et GameCube nommé "hagi" (?) Éventuellement fabriqué par NERD (division Nintendo of Europe).



Mario 64 fonctionne sous un émulateur N64. Je ne sais pas quoi. - OatmealDome (@OatmealDome) 15 septembre 2020

Cependant, cest toujours très excitant, car cela suggère que Nintendo a des émulateurs de première partie fonctionnels conçus pour le Switch, exécutant des jeux N64, GameCube et Wii.

Cela signifie que cela pourrait être le moment douverture de la porte dentrée que nous attendions en ce qui concerne les ports des titres Nintendo classiques pour le Switch, que ce soit via labonnement Nintendo Switch Online comme les jeux NES et SNES, ou vendus individuellement via le eShop.

On a le sentiment depuis un petit moment maintenant que Nintendo doit sûrement avoir un plan pour lexpansion de son offre rétro pour inclure au moins la Nintendo 64, sinon les générations plus récentes. Bien que cela puisse ouvrir la voie à cela, cela pourrait également ne pas émerger avant un certain temps, à la manière traditionnelle de Nintendo.

Écrit par Max Freeman-Mills.