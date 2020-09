Un ensemble Nintendo Switch en édition spéciale sur le thème de Fortnite sera bientôt disponible

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo capitalise apparemment sur la bataille Epic contre Apple en publiant un ensemble Switch sur le thème de Fortnite.

Il sagit dun ensemble en édition limitée qui comprend la console portable préférée de tout le monde ainsi quun certain nombre dautres friandises pour les fans de Fortnite .

La console dédition spéciale arbore un thème «exclusif» avec des contrôleurs Joy-Con bleus et jaunes, un design Fornite à larrière de la console elle-même et un design de dock unique correspondant également.

Outre le design élégant de la console, il y a aussi quelques points forts qui ne manqueront pas de plaire aux amateurs de Fortnite. Le jeu est pré-installé et avec le code de téléchargement Wildcat Bundle inclus, vous avez non seulement accès à la tenue Wildcat, mais aussi à quelques autres friandises. Ceux-ci incluent un Sleek Strike Back Bling et des styles supplémentaires, ainsi que 2000 V-Bucks à dépenser dans le jeu.

Fortnite nest pas nouveau sur Switch, bien sûr, il existe depuis juin 2018, mais il est certainement intéressant de voir Nintendo sortir cette console en édition limitée de manière aussi opportune.

Nintendo dit que Fornite est le jeu le plus téléchargé jamais lancé sur sa console en Europe et que des millions de joueurs se battent actuellement sur leurs téléviseurs ou consoles chaque semaine. Cela aide, bien sûr, que Fortnite soit libre de jouer.

Le bundle Nintendo Switch Fortnite Special Edition sera disponible à lachat en Europe à partir du 30 octobre 2020. NitendoLife rapporte également que le bundle sera disponible à partir du 6 novembre en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Écrit par Adrian Willings.