Nintendo se prépare pour Switch Pro en demandant des jeux compatibles 4K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo aurait demandé aux développeurs de "préparer leurs jeux pour la 4K", avec des rumeurs sur la montée en puissance dune Nintendo Switch Pro .

Le géant japonais du jeu prévoyait un modèle Switch mis à niveau pour 2021 et aurait donc besoin dune gamme de jeux compatibles.

Un Switch Pro - ou Nintendo Switch 2 comme on lappelle autrement - fait lobjet de rumeurs depuis début 2019. Cependant, bien que nous ayons eu un ajout à la famille plus tard cette année-là, il sagissait du Switch Lite uniquement portable.

Maintenant, la spéculation est revenue en force et a un peu plus de poids derrière elle.

Bloomberg a affirmé que plusieurs développeurs avaient informé le service de presse - de manière anonyme - de la nouvelle demande de Nintendo.

On dit que la Nintendo Switch Pro a un processeur et un GPU plus rapides, ainsi que le double de la RAM du commutateur existant. Le stockage sera également augmenté, prétendument, pour faire face à lespace supplémentaire nécessaire pour les jeux 4K.

Nous ne pourrons probablement pas en découvrir beaucoup plus cette année, la société se contentant clairement de laisser Xbox et PlayStation saffronter dans la guerre des consoles de nouvelle génération, tout en poursuivant sa propre réussite incroyable avec le Switch et le Switch Lite.

À cette fin, Bloomberg rapporte également que la production sur Switch a été considérablement augmentée, Nintendo espérant vendre jusquà 30 millions dunités au cours de cet exercice.

Écrit par Rik Henderson.