(Pocket-lint) - Outre Super Mario 3D All-Stars , le remaster de Super Mario 3D World et la nouvelle édition spéciale Game & Watch, Nintendo célébrera le 35e anniversaire de Mario avec un produit qui donnera vie à Mario Kart - rugissant et hurlant dans votre maison.

Mario Kart Live: Home Circuit est un jeu en partie, un ensemble de jouets télécommandé. Développé par Velan Studios, il utilise la réalité mixte sur un écran Nintendo Switch ou Switch Lite , combiné à un kart jouet avec une caméra intégrée.

Les joueurs peuvent créer leurs propres parcours à la maison, puis piloter un kart physique ou deux autour dobstacles en utilisant le commutateur comme contrôleur. Lécran de jeu superpose des éléments de marque Mario Kart, tels que des power-ups, des pièces de monnaie et dautres coureurs, de sorte que vous bénéficiez toujours dune expérience authentique, sauf que la toile de fond est votre salon ou votre cuisine.

Et oui, les coquilles rouges sont également incluses.

"Nous avons inventé le matériel initial de réalité mixte et le prototype de jeu pour vraiment clouer leuphorie de la course dans le monde réel avec le jeu et la sensation dun jeu vidéo. Nous avons montré lexpérience à Nintendo et nous avons été ravis davoir vu son potentiel", a déclaré le PDG. de Velan, Karthik Bala.

"Cela a commencé une merveilleuse collaboration créative de plusieurs années, qui est devenue Mario Kart Live: Home Circuit. Nous sommes impatients de voir les façons créatives de jouer les fans lorsquils courent autour de leurs propres créations en tant que Mario et Luigi."

Mario Kart Live: Home Circuit sera disponible à partir du 16 octobre. Le prix na pas encore été révélé.

