Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après de nombreuses spéculations, Nintendo a annoncé quelle apporterait Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur la Nintendo Switch . Mais la meilleure nouvelle est que les trois jeux remasterisés seront disponibles dans un seul package.

Super Mario 3D All-Stars sera disponible à partir du 18 septembre et optimisé pour la dernière console, y compris des résolutions plus élevées. Le pack comprendra également un mode de musique en jeu pour profiter de la musique et des chansons des trois jeux.

La version packagée sera publiée sous forme densemble physique sur une base limitée, tandis que la collection uniquement numérique aura également une disponibilité limitée - jusquen mars 2021. Elle est disponible en précommande maintenant.

Super Mario 3D All-Stars est sorti dans le cadre du 35e anniversaire de Super Mario Bros.Les autres appareils et jeux à paraître incluent un remaster de Super Mario 3D World - auparavant uniquement sur Wii U. Il ajoutera Bowsers Fury, avec des détails sur cette extension à venir plus tard. Le jeu sortira en février prochain.

Il y aura de nouveaux Amiibo, ainsi quun système Game & Watch en édition limitée.

squirrel_widget_140007

Game & Watch: Super Mario Bros incorporera Super Mario Bros en couleur, ainsi que les niveaux perdus et le titre original de Mario Game & Watch des années 1980 dans un seul ordinateur de poche.

Une dernière nouvelle concernant les jeux est que le Super Mario All-Stars original - une collection des plates-formes originales initialement publiées pour SNES - est maintenant disponible gratuitement dans le cadre de Nintendo Switch Online.

De nombreux autres produits seront disponibles lors des célébrations. Nous vous tiendrons au courant dès leur sortie.

Écrit par Rik Henderson.