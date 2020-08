Nintendo Switch recevra une mise à niveau matérielle importante en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que Nintendo envisage de publier une grande mise à niveau de la Nintendo Switch en 2021.

Cela peut ou non être le modèle Nintendo Switch Pro auquel nous nous attendions depuis un certain temps et qui nous a dit ne pas être lancé cette année .

Le Switch a reçu un petit coup de pouce en termes de meilleure durée de vie de la batterie grâce à des composants internes mis à niveau à la mi-2019, mais à part cela, lappareil est resté inchangé depuis son lancement début 2017, donc tout nouveau Switch sera lancé environ quatre ans après loriginal.

Bien sûr, nous avons le Switch Lite depuis le lancement de 2017, alors que le Switch principal a continué à bien se vendre - il a été épuisé dans de nombreux endroits pendant une grande partie de 2020, en partie en raison du fait que nous passons plus de temps à la maison et en partie en raison à la sortie grange d Animal Crossing .

Bloomberg dit que Nintendo "inclura plus de puissance de calcul et des graphiques haute définition 4K" et que le nouveau modèle comportera très probablement une version améliorée mais personnalisée du chipset Nvidia Tegra basée sur les nouvelles technologies ARM.

Bloomberg affirme quil y aura également une solide gamme de jeux en 2021 pour coïncider avec la sortie, ce qui devrait fournir un antidote bienvenu à lassaut Xbox Series X ( et S? ) Et PlayStation 5 dans lequel nous sommes tous sur le point de participer. Notamment, nous attendons la suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild .

Écrit par Dan Grabham.