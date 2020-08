Économisez gros sur le pack Nintendo Switch et Animal Crossing

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch a été diaboliquement difficile à saisir pendant le verrouillage, mais ceux qui ont lutté ont maintenant de la chance.

Non seulement le Switch est à nouveau disponible, mais il fait partie des soldes de fin dété dAmazon, avec lincroyable jeu Animal Crossing: New Horizons pour faire bonne mesure.

Vous pouvez obtenir un ensemble Nintendo Switch rouge / bleu néon avec Animal Crossing pour seulement 299,99 £ - pas beaucoup plus que le prix de la console seule.

Cela signifie que vous obtenez la dernière version du Switch (une édition "XKW"), avec les contrôleurs au néon Joy-Con et lun des jeux les plus populaires. Animal Crossing: New Horizonss RRP sur le magasin NIntendo UK est de 49,99 £ à lui seul.

Les soldes de fin dété dAmazon UK se déroulent jusquau 1er septembre 2020. Si vous avez déjà un Switch ou un Switch Lite, il existe également des offres groupées de jeux, que vous pouvez voir dans une section dédiée du site de vente ici .

Une très bonne affaire est un ensemble de Borderlands Legendary Collection et Bioshock: The Collection.

Ce nest pas moins de six jeux au total, avec Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite: The Complete Edition, Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel tous inclus. De plus, vous obtenez tout le contenu téléchargeable (DLC) disponible pour chacun des jeux.

Écrit par Rik Henderson.