(Pocket-lint) - Nous savions déjà intuitivement quAnimal Crossing: New Horizons était un hit du plus haut niveau, à en juger par la façon dont il séduisait tant de gens sur les réseaux sociaux et traversait le monde de la célébrité et du grand public.

Maintenant que ce sens a été reconfirmé à nouveau par les résultats financiers de Nintendo pour le premier trimestre 2020, les trois mois précédant le 30 juin 2020 - Animal Crossing a continué à vendre des gangbusters, ce qui a porté le total de ventes à vie à plus de 22 millions.

Cela signifie quil est vendu plus que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Smash Bros.Ultimate, avec seulement Mario Kart 8 toujours devant lui, un exploit assez étonnant quand on pense à la récente époque de New Horizons. sortit de.

Avec des mises à jour continuant à débarquer régulièrement et le jeu conservant clairement sa base de joueurs de manière impressionnante, ne pariez pas contre lui en faisant lentement tourner Mario Kart - le jeu de course a cependant une avance denviron 4 millions dunités, ce qui nest pas un changement radical.

Pendant ce temps, la pénurie très évidente de consoles Switch chez la plupart des détaillants était en effet un symptôme du succès que lhybride de Nintendo continue de connaître. Il a vendu plus de 5,5 millions dunités au premier trimestre, un autre énorme ensemble de chiffres, portant le Switch à 61,44 millions de ventes à vie, un succès effréné si lon considère à quel point la Wii U a raté avant lui.

De manière impressionnante, presque tous les chiffres des ventes de matériel et de logiciels de Nintendo ce trimestre étaient à peu près le double des chiffres publiés pour le même trimestre en 2019, montrant à quel point sa popularité a augmenté.

Cela dit, maintenant que Paper Mario: The Origami King est sorti, il y a une ouverture assez large pour que dautres jeux de franchise de première partie sortent bientôt, avec des jeux comme Metroid Prime 4, Pikmin 4 et Breath of the Wild 2 tous annoncés mais très AWOL pour le moment. Vous supposez que Nintendo espère doubler ce succès en proposant dautres applications tueuses dès que possible.

Écrit par Max Freeman-Mills.