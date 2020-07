Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo publiera la prochaine grande mise à jour dAnimal Crossing: New Horizons le jeudi 30 juillet et ajoutera une fonctionnalité très demandée: la sauvegarde de lîle.

La mise à jour estivale d Animal Crossing vol. 2 inclut la capacité tant attendue de sauvegarder votre île sur le cloud et de la restaurer à nouveau en cas de perte ou dendommagement de votre Switch, ou de vol.

Cela ne signifie pas que vous pouvez jouer sur la même île sur différents appareils Switch , mais si le pire devait arriver, vous pourrez télécharger votre progression sur une nouvelle console. Vous aurez besoin dun abonnement Nintendo Switch Online pour sauvegarder lîle dans le cloud et activer le mode.

Nintendo na pas encore ajouté la possibilité de déplacer lutilisateur et de sauvegarder les données sur un nouveau système, mais a déclaré que cela était toujours prévu pour plus tard cette année. Vous pouvez en savoir plus sur le site Web dassistance à la clientèle de Nintendo .

En plus de la sauvegarde de lîle, la nouvelle mise à jour ajoute des spectacles de feux dartifice qui auront lieu dans le jeu tous les dimanches soir daoût, à partir de 19 heures localement.

Et le rêve vient à Animal Crossing. Les joueurs peuvent faire une sieste sur un lit chez eux et pourraient se retrouver dans un royaume étrange où ils rencontreront Luna.

Elle offrira lopportunité de visiter dautres îles comme un rêve. Les joueurs qui souhaitent participer peuvent partager des adresses de rêve pour leurs îles et, là où cela diffère des visites habituelles, tout ce qui est fait sur une autre île en rêvant nest pas permanent.

Cette dernière mise à jour sera suivie dune mise à jour dautomne plus tard cette année,

Écrit par Rik Henderson.