Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La tentative dAnimal Crossing dêtre le jeu le plus discuté de 2020 se poursuit, avec une nouvelle bande-annonce de Nintendo montrant ce que les joueurs peuvent attendre de la prochaine mise à jour du grand jeu.

Animal Crossing New Horizons Review: Un autre classique de Switch

La première mise à jour estivale, publiée le 3 juillet, apporte quelques ajouts assez importants, notamment sous forme de natation et de plongée dans les eaux autour de votre île.

Les joueurs soupçonnaient que cela pourrait être ajouté dès le lancement du jeu, et le changement apportera un nouvel ensemble de créatures bienvenues à collecter et à ajouter à la collection des Blathers au Musée.

De lapparence des choses, vous pourrez plonger sur les rochers qui bordent locéan à certains endroits de votre île, nager autour de la surface, puis plonger vers le bas là où vous voyez des bulles pour rechercher des goodies et des créatures.

Cela amène quelques nouvelles rencontres, y compris avec un plongeur sympathique appelé Pascal qui semble intéressé par ce que vous trouvez sous les vagues, ainsi quun nouveau costume pirate pour le Gulliver, toujours naufragé.

Il existe également toutes sortes de nouveaux objets à fabriquer, y compris des décorations sous-marines pour votre maison, si vous vous sentez particulièrement The Little Mermaid-y.

La bande-annonce confirme également quune deuxième mise à jour arrivera en août, apportant plus de changements et dajouts. Il est assez clair que Nintendo prévoyait tout un tas de support après le lancement de New Horizons avant même son énorme succès, donc cela semble être le dernier dune gamme continue de mises à jour.