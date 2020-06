Nintendo se retirerait des jeux mobiles après des résultats médiocres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nintendo était célèbre pour son retard sur la scène des jeux mobiles, annonçant larrivée de Super Mario Run et de Fire Emblem: Heroes avec toute la fanfare digne dun des grands noms du jeu sur une nouvelle plate-forme.

Après le succès effréné de Pokémon Go, il semblait que ces jeux étaient des choses sûres, et en toute honnêteté, Super Mario Run en particulier avait des arrosages de ce génie de Nintendo, changeant la formule Mario pour incorporer le fonctionnement automatique dune manière vraiment intéressante.

Mais il y a aussi eu des ratés, avec Mario Kart Tour une déception particulière au lancement, nayant ajouté que très récemment un véritable multijoueur à son arsenal.

Maintenant, cependant, des rapports tourbillonnent selon lesquels Nintendo va prendre un grand pas en arrière par rapport aux jeux mobiles, redirigeant apparemment les dirigeants et les ressources du secteur en interne, par Bloomberg .

Il semblerait que les résultats financiers soient très importants dans le calcul ici, Nintendo ne voyant pas lénorme augmentation de largent que les jeux mobiles peuvent apporter si vous remportez lor.

À une époque où les jeux montent en flèche alors que les gens passent de plus en plus de temps à la maison, et compte tenu du succès scandaleux dune récente version traditionnelle, Animal Crossing: New Horizons , les jeux mobiles de Nintendo ont vu leurs revenus diminuer, ce qui peut avoir été le clou de la cercueil.

Cela dit, sachant que Fire Emblem: Heroes a rapporté plus de 150 millions de dollars au cours de lexercice 2019, nous nimaginons pas que Nintendo fermera réellement lun de ces jeux - pour linstant, tout argent quils rapportent est toujours le bienvenu.