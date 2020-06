Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nintendo adopte lesprit de verrouillage, même sil est en passe dêtre terminé dans certains pays du monde, en publiant gratuitement un nouveau jeu de fitness à domicile de taille réduite sur le Switch.

Jump Rope Challenge est une proposition simple qui semble avoir été exécutée avec aplomb. Les joueurs tiennent simplement les deux Joy-Cons de leur Switch, comme ils le feraient avec les poignées dune corde à sauter, et sautent tout en balançant les contrôleurs pour terminer un saut.

Lobjectif de départ est de réaliser 100 sauts par jour, mais les joueurs peuvent ajuster cet objectif à ce qui est le plus réaliste pour eux, et le jeu suivra vos totaux au fil du temps afin que vous puissiez voir comment vous avez fait.

Il vous permet également dutiliser un mode silencieux si vous avez des voisins en bas ou des colocataires sensibles, pliant les genoux sans sauter à la place - un peu comme le mode de jogging silencieux dans Nintendo Ring Fit Adventure .

Malheureusement, ceux qui ont des consoles Switch Lite devront avoir une paire de Joy-Cons pour pouvoir jouer, bien que ce soit le pari quils ont fait en choisissant la version portable uniquement du Switch.

Le petit jeu est disponible gratuitement à partir de maintenant sur le Nintendo eShop , et il est intéressant de noter quil sagit dune version à durée limitée - il ne sera disponible que jusquà la fin septembre, donc si cela ressemble à un peu de plaisir que vous apprécieriez , vous feriez mieux de le saisir le plus tôt possible.