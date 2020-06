Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Colors Live est une application de peinture / griffonnage populaire qui a été disponible sur toutes sortes de plateformes Nintendo au fil des ans - et maintenant une campagne Kickstarter de son créateur vise à la proposer sur Nintendo Switch .

Mais Colors Live pour Switch est livré avec une vente incitative distincte: il sera livré avec un stylet SonarPen, qui se branche sur la prise casque 3,5 mm du Switch et utilise des ondes sonores afin de fournir une sensibilité à la pression pour un contrôle de peinture plus agile.

Un article sur Gizmodo explique plus en détail le fonctionnement du SonarPen. Le stylo ne nécessite pas de piles ni de charge, il se branche à la place dans la prise casque où une tonalité (à 8 000 Hz) est envoyée à travers le câble et à la pointe du stylet. Le SonarPen, à laide dun microphone intégré, peut ensuite évaluer latténuation de ce signal en fonction de la façon dont la pression est appliquée par lutilisateur, en lisant le signal sonore pour donner un certain degré de sensibilité à la pression.

Cest une façon intelligente de contourner lécran tactile simpliste du Switch. Cest également un moyen abordable dimplémenter un système qui est moins dynamique que la sensibilité, par exemple, un Apple Pencil, un Microsoft Surface Pen ou un stylet Wacom (dont aucun ne fonctionnerait avec le Switch, bien sûr, mais qui offre des milliers de niveaux de pression -sensibilité - et un prix plus élevé).

La campagne Kickstarter propose lapplication Colors Live avec Sonar Pen pour un prix de départ de 370SEK (cest la couronne suédoise - la devise nationale où est basé le producteur du titre, Jens Andersson) - ce qui équivaut à environ 32 £ / 36 € / 40 $ . Pas mal, hein?

Cependant, il y a toujours un mot davertissement avec le financement participatif. Bien que ce projet ait déjà dépassé son objectif (de plus de 700% au moment de la rédaction), ce qui signifie quil sera financé, il existe des obstacles potentiels à la production, aux délais et même à lapprobation des sociétés concernées - telles que Nintendo elle-même.

Si tout se passe comme prévu, Colors Live et le SonarPen devraient être entre les mains des contributeurs dici août 2020.